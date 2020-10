Juventus, dalla C a Messi: Frabotta tra sogno e realtà (Di martedì 27 ottobre 2020) Succede che ti innamori del gioco del calcio da piccolo, tra un pallone rappezzato ed un campo di fango ed erbacce. Accade che, crescendo, impari l’importanza del sacrificio e nel mentre i tuoi coetanei rientrano in casa al sorgere del sole, prepari la borsa per un’improbabile trasferta. Va a finire che, un giorno, il tuo telefono squilla e dalle giovanili del Bologna ti ritrovi catapultato vicino Cristiano Ronaldo, nella Juventus. Il calcio insegna che tutto è possibile ed a sue spese l’ha appreso – volentieri – Gianluca Frabotta. Il terzino bianconero esordisce in Serie A nell’ultimo atto della passata stagione, contro quella Roma nella quale città è cresciuto ed ha iniziato la propria carriera. Segno del destino? Forse, ma tutto è ancora da ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Succede che ti innamori del gioco del calcio da piccolo, tra un pallone rappezzato ed un campo di fango ed erbacce. Accade che, crescendo, impari l’importanza del sacrificio e nel mentre i tuoi coetanei rientrano in casa al sorgere del sole, prepari la borsa per un’improbabile trasferta. Va a finire che, un giorno, il tuo telefono squilla e dalle giovanili del Bologna ti ritrovi catapultato vicino Cristiano Ronaldo, nella. Il calcio insegna che tutto è possibile ed a sue spese l’ha appreso – volentieri – Gianluca. Il terzino bianconero esordisce in Serie A nell’ultimo atto della passata stagione, contro quella Roma nella quale città è cresciuto ed ha iniziato la propria carriera. Segno del destino? Forse, ma tutto è ancora da ...

