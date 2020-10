Ipa | Celli-Palumbo | maggioranza non in grado di dare risposte

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma – “La situazione dell’Istituto di previdenza e assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (Ipa) continua a preoccupare sia le forze di opposizione sia molti consiglieri diin Campidoglio. Nonostante cio’, l’Amministrazione comunale non e’ indiesaustive nel merito, alimentando in tal modo gli interrogativi e le incertezze.” “Questa mattina, la commissione Trasparenza ha dedicato una seduta all’argomento, sperando di riuscire a raccogliere informazioni relativamente alla situazione finanziaria e operativa dell’Istituto. Ma ancora una volta, le uniche notizie che siamo riusciti a cogliere sono quelle esposte dal Commissario Serini, che ha nuovamente sciorinato i dati di una gestione finanziaria in sofferenza, per il ...