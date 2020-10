GF Vip 5 | il comportamento della Contessa indigna il web | che ne chiede l’uscita dalla Casa

(Di martedì 27 ottobre 2020) Inizialmente amatissima dal pubblico per la sua verve e la sua irresistibile schiettezza (condita da un linguaggio fin troppo scurrile per una nobildonna), oggi laPatrizia De Blanck è uno dei personaggi meno amatidel Grande Fratello Vip 5. E ildavvero brutto che ha avuto lunedì notte, subito dopo la finediretta con Alfonso Signorini, ha fatto sì che ancora più telespettatori la criticassero ferocemente. Tutto è nato dopo l’incidente avuto da Adua, che si è ferita in magazzino e ha urlato. Mentre i suoi compagni accorrevano e si preoccupavano, laè stata l’unica a nonre neanche notizie sulle condizioniragazza. Al contrario, ha ...

AmoreSempliceee : @larennachic Ma sai quanta gente ha fatto così tranquillamente nl sua vita?Che ne possiamo sapere esattamente dei f… - GerliniLaura : Elisabetta viene trattata con deferenza da Signorini. Di conseguenza gli altri VIP o la detestano o fanno i ruffian… -

Il discorso viene introdotto dall'influencer che ultimamente si è molto allontanato dal giovane telecrononista sostenendo di non riuscire a capire fino in fondo quanto di vero ci sia nei suoi ...Ieri sera, nel corso della tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, si è consumata la resa dei conti ... etichettato il telecronista sportivo come ‘viscido’ per il comportamento, non proprio ...