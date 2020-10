GF Vip 5: Francesco Oppini si taglia con un calice lanciato dalla contessa Patrizia De Blanck (VIDEO) (Di martedì 27 ottobre 2020) Piccolo incidente domestico al Grande Fratello Vip 5 In attesa di una nuova puntata in diretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 accade di tutto e di più. Qualche giorno fa, ad esempio i concorrenti del reality show Mediaset stavano trascorrendo un pomeriggio tranquillo come tanti. Ma come spesso accade, a movimentare l’atmosfera ci ha pensato per l’ennesima volta la contessa Patrizia De Blanck. Quest’ultima, mentre stava conversando con alcuni inquilini, la nobildonna ha lanciato un bicchiere di vetro sul tavolo della cucina facendolo in mille pezzi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa di Cinecittà. Patrizia De Blanck getta un bicchiere, Francesco Oppini si ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 27 ottobre 2020) Piccolo incidente domestico al Grande Fratello Vip 5 In attesa di una nuova puntata in diretta su Canale 5, nella casa del Grande Fratello Vip 5 accade di tutto e di più. Qualche giorno fa, ad esempio i concorrenti del reality show Mediaset stavano trascorrendo un pomeriggio tranquillo come tanti. Ma come spesso accade, a movimentare l’atmosfera ci ha pensato per l’ennesima volta laDe. Quest’ultima, mentre stava conversando con alcuni inquilini, la nobildonna haun bicchiere di vetro sul tavolo della cucina facendolo in mille pezzi. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto nella casa di Cinecittà.Degetta un bicchiere,si ...

zazoomblog : Alessia Fabiani (ex di Francesco Oppini) verso il GF Vip Davide Maggio lancia lo scoop e svela un retroscena sul su… - StraNotizie : Alessia Fabiani (ex di Francesco Oppini) verso il GF Vip, Davide Maggio lancia lo scoop e svela un retroscena sul s… - infoitcultura : Giulia Salemi è già stata al Grande Fratello Vip, perse al gioco ma vinse l’amore di Francesco Monte - infoitcultura : Giulia Salemi, vita privata: età, altezza, Francesco Monte, GF Vip - strugglestyles_ : Francesco pensa che abbiano rinviato l’ingresso dei vip perché faranno entrare la madre come se il mondo girasse so… -