Covid 19 | Anika Chebrolu e la sua scoperta rivoluzionaria

(Di martedì 27 ottobre 2020)19:studentessa di soli 14 anni, ha individuato una molecola che potrebbe bloccare il funzionamento del virus Sars-Cov-2., 14 anni, vincitrice del concorso “3M Young Scientist Challenge” – Abc News La ragazza studia alla Independence High School di Frisco, in Texas; grazie alla suaha vinto il concorso “3M Young Scientist Challenge” e si è aggiudicata un premio di 25mila dollari.In un’intervista, la brillante quattordicenne ha dichiarato di aver iniziato il suo studio quando era ancora in terza media, e che inizialmente la sua ricerca era rivolta alla cura dell’influenza stagionale. Quando è poi scoppiata la pandemia, ha deciso di concentrare tutti i suoi sforzi nella cura del ...

