Attentato in Pakistan, bomba esplosa in una scuola coranica

QATTA (Pakistan) – Nuovo Attentato in Pakistan. Nella giornata di martedì 27 ottobre 2020 una bomba è esplosa in una scuola coranica di Peshawar. Il bilancio è di otto morti e oltre 100 feriti. "L'esplosivo – ha detto uno degli agenti di polizia, riportato da La Repubblica – è stato posto all'interno di una busta di plastica lasciato da una persona conosciuta all'interno della scuola".

