Atalanta, la rimonta è lo scatto di reni che serviva per dimenticare la Samp. Cinque riflessioni sui verdetti del 2-2 con l'Ajax (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il risultato è ottimo. Partiamo da qui. Ottimo perché in rimonta, ottimo perché quel 2-0 alla fine del primo tempo, maturato che non ti eri nemmeno accorto del perché, poteva abbattere un toro. Ma non ha abbattuto l'Atalanta. E ottimo …

sportnotizie24 : #Atalanta con il cuore contro l'#Ajax: la Dea rimonta da 0-2 a 2-2 con un super #Zapata - NuovoSud : Champions, l'Atalanta pareggia in rimonta contro l'Ajax ( 2- 2) a Bergamo - Corriere : Atalanta-Ajax 2-2, doppio Zapata: Gasperini rimonta gli olandesi - rtl1025 : ?? I risultati di #Inter e #Atalanta in #ChampionsLeague ???? - MasciTini : RT @Eurosport_IT: Bellissima partita a Bergamo: 2-2 in rimonta per l'Atalanta contro l'Ajax! ?? ?? #AtalantaAjax | #UCL -