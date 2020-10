Volley, Serie A1 Femminile 2020/2021: programma, date, orari e tv ottava giornata (Di lunedì 26 ottobre 2020) Prosegue la Serie A1 Femminile 2020/2021 di Volley: ecco programma, date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite dell’ottava giornata di andata. Tutti i match andranno in scena nella serata di mercoledì 28 ottobre. Il turno infrasettimanale si apre con la sfida Firenze-Conegliano, con le toscane che cercheranno di rubare qualche punto alle Pantere, che comandano la classifica a punteggio pieno con un solo set perso finora. Novara ospita poi Casalmaggiore, mentre Bergamo fa visita a Monza. Chieri incontra la fin qui sorprendente Trento, mentre Busto Arsizio scenderà sul campo di Perugia. A causa di alcuni casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra di Cuneo è ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Prosegue laA1di: eccoe come seguire in diretta tv e streaming le partite dell’di andata. Tutti i match andranno in scena nella serata di mercoledì 28 ottobre. Il turno infrasettimanale si apre con la sfida Firenze-Conegliano, con le toscane che cercheranno di rubare qualche punto alle Pantere, che comandano la classifica a punteggio pieno con un solo set perso finora. Novara ospita poi Casalmaggiore, mentre Bergamo fa visita a Monza. Chieri incontra la fin qui sorprendente Trento, mentre Busto Arsizio scenderà sul campo di Perugia. A causa di alcuni casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra di Cuneo è ...

Gli uffici stampa di Monza, Lagonegro e Roma vincono il premio Stracca

Sono Gio’ Antonelli (Vero Volley Monza, SuperLega Credem Banca), Paola Vaiano (Cave del Sole Geomedical Lagonegro, Serie A2 Credem Banca) e Gianluca Scarlata (SMI Roma, Serie A3 Credem Banca) i ...

