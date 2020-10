Vettel | ‘Ferrari complicata per me | per Leclerc le cose sembrano andare per il verso giusto’ Binotto | ‘Nessuna differenza’

Leggi su newsmondo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Le dichiarazioni di Sebastiane Mattiadopo il GP di Portimao. Il tedesco: “Da parte mia ci sono tante difficoltà” Fine settimana dai due volti per la Ferrari, che da una parte si gode un grandee dall’altra deve fare i conti con un Sebastianancora in difficoltà. E il pilota tedesco non ha risparmiato una frecciatina alla squadra… Ferrari,: “Da parte mia ci sono tante difficoltà a mettere leinsieme a livello di assetto” “Per me è stato difficile, ho subìto alcuni alti e bassi, con alcuni giri che sono andati bene e altri no. Devo dire che ho faticato parecchio, in generale tutto quest’anno è stato molto difficile. Da parte mia ci sono tante ...