Vendite diffuse sull’azionario europeo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Proseguono al ribasso le principali borse europee, con l’evoluzione dei contagi da Covid-19 al centro delle attenzioni degli operatori. Sul sentiment degli investitori pesano i timori sui contraccolpi all’economia dai nuovi lockdown, mentre si guarda alle trattative al Congresso americano per l’approvazione del piano di stimolo. Sul mercato valutari, sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,43%. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.898,5 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,61%), che ha toccato 38,81 dollari per barile, vista la prospettiva di una domanda in contrazione a causa dei lockdown. In deciso ribasso lo spread, che si posiziona a +127 punti base, con un forte calo di 7 punti base, con il rendimento del BTP ...