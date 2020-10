Ultime Notizie Roma del 26-10-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno entra in vigore da oggi fino al 24 novembre nuovo dpcm con le misure anticorpi del premier Giuseppe Conte spiega che quella sulla didattica a distanza è stata una scelta sofferta ma inevitabile vista la curva dei contagi che preoccupa critico il consulente del ministro per la salute Walter Ricciardi le misure sono un passo avanti ma non bastano insoddisfatti gli enti locali e sul piede di guerra Monte categorie protette in varie città da Napoli a Milano i convocati per mercoledì da Conte il governo assicura che sono pronti gli indennizzi per i settori più colpiti poi abbiamo una lunga pagina dedicata alleche arrivano dall’estero oltre 58,7 milioni di americani hanno votato anticipatamente per posto di persona cifra di gran ...