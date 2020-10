Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: bene Tiafoe, Albot, Paul e Verdasco. Subito fuori Travaglia (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si è aperto oggi il torneo ATP Nur-Sultan 2020 in Kazakistan. Subito eliminato il primo azzurro a scendere in campo si tratta di Stefano Travaglia sconfitto in due set da Tommy Paul, testa di serie numero 7 del seeding. Lo statunitense è stato capace di imporsi in poco più di un’ora e mezza con il punteggio di 7-6(2) 6-3. Il marchigiano ha sofferto la capacità in uscita dal servizio dell’americano, non riuscendo da par suo a trovare le contromisure nel proprio turno di servizio e mettendo a segno pochi punti con la seconda, solo il 43%. Il Tennista a stelle e strisce al prossimo turno affronterà Radu Albot che a sua volta ha sconfitto nel match d’esordio l’atleta di casa Dmitry ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Si è aperto oggi il torneo ATP Nur-in Kazakistan.eliminato il primo azzurro a scendere in campo si tratta di Stefanosconfitto in due set da Tommy, testa di serie numero 7 del seeding. Lo statunitense è stato capace di imporsi in poco più di un’ora e mezza con il punteggio di 7-6(2) 6-3. Il marchigiano ha sofferto la capacità in uscita dal servizio dell’americano, non riuscendo da par suo a trovare le contromisure nel proprio turno di servizio e mettendo a segno pochi punti con la seconda, solo il 43%. Ilta a stelle e strisce al prossimo turno affronterà Raduche a sua volta ha sconfitto nel match d’esordio l’atleta di casa Dmitry ...

DanieleRaponi : #Travaglia ???? eliminato al 1º turno #AtpNurSultan battuto da #Paul ???? 76(2) 63 #ATPKazakhstan #ATP250AstanaOpen… - SimoneFocarazzo : Dalla ripresa del tennis, Rublev sta TRITURANDO qualsiasi avversario! È migliorato in una maniera non facilmente sp… - GiaPettinelli : Classifica Atp: nuovo best ranking per Sinner - Tennis - ANSA - sportface2016 : #ATPNurSultan - Stefano #Travaglia eliminato all'esordio - infoitsport : Tennis, Ranking ATP (26 ottobre): Novak Djokovic sempre in vetta, Berrettini n.10 e Sinner vicino alla top-40 -