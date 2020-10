Ricciardi: serve un altro lockdown vero per abbattere l'indice di contagio (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Per abbattere l'indice di contagio serve un altro lockdown vero». A dirlo è Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Perl'diun». A dirlo è Walter, professore ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro...

EmanueleCossia : #ricciardi può anche aver ragione a dire che serve un #lockdown. Il punto è che non c’è lo possiamo permettere e ad… - aldolicata : Ricciardi: serve un altro lockdown vero per abbattere l’indice di contagio - CampobelloNews : Ricciardi: serve un altro lockdown vero per abbattere l’indice di contagio - leggoit : Ricciardi: serve un altro lockdown vero per abbattere l'indice di contagio - ilmessaggeroit : Ricciardi: serve un altro lockdown vero per abbattere l'indice di contagio -