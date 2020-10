Ricciardi boccia il Dpcm | vuole il lockdown totale

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Martina Piumatti Walter, membro Oms e consulente del ministro Speranza, liquida il nuovocome troppo blando. "Coprifuoco inutile. Serve un altro" Per Walteril nuovodel 25 ottobre non risolverebbe il problema. "L'insieme delle misure sono un passo avanti ma mio avviso non sufficiente ad affrontare la circolazione del virus in questo momento", sentenzia ai microfoni di Omnibus su La7. E la stilettata contro il governo Conte la infligge proprio il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, capofila dei "rigoristi" schierati per una stretta più aggressiva. “Servonolocali" Il coprifuoco dalle 23 alle 5 sarebbe poca cosa secondo il membro del comitato esecutivo dell'Oms."Le misure vanno prese in maniera ...