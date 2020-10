Ricciardi a La7: “Nuovo dpcm? Passo avanti, ma non sufficiente. Servono lockdown locali per rallentare il virus” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “L’indice RT in alcune zone è 2,5 dilaga incontrollato, Servono lockdown locali per rallentare il virus. Avremmo dovuto adottare queste misure due settimane fa”. lo ha detto a Omnibus, su La7, Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Speranza, commentando il nuovo dpcm. Secondo Ricciardi le misure sono un primo Passo ma non sufficienti L'articolo Ricciardi a La7: “Nuovo dpcm? Passo avanti, ma non sufficiente. Servono lockdown locali per rallentare il virus” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “L’indice RT in alcune zone è 2,5 dilaga incontrollato,peril virus. Avremmo dovuto adottare queste misure due settimane fa”. lo ha detto a Omnibus, su La7, Walter, consigliere del ministro della Salute Speranza, commentando il nuovo. Secondole misure sono un primoma non sufficienti L'articoloa La7: “Nuovo, ma nonperil virus” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lo ha detto a Omnibus su La7 il consigliere Ministro della Salute Walter Ricciardi."Uno studio pubblicato la settimana scorsa dall'Università di Edimburgo su Lancet che ha studiato le esperienze ...

Secondo dati dell'Istituto Superiore di Sanità in Italia tra le persone attualmente positive il 58,6% è asintomatico ma continua a crescere il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva ...

