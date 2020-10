Palermo, l’incubo continua: domani un altro giro di tamponi, recupero con il Potenza a rischio (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Una domenica da incubo".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta gli occhi in casa Palermo. Nella giornata di ieri, dopo l'ennesimo ciclo di tamponi, sono stati individuati due nuovi calciatori e due nuovi membri dello staff positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai tesserati già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. "Numeri preoccupanti, ma non abbastanza da garantire il rinvio della sfida di giovedì col Potenza". Per quello, bisognerà attendere il nuovi test in programma domani. Al momento, i rosanero hanno quattordici giocatori negativi (compresi i quattro ragazzi della Primavera convocati con la prima squadra). E da regolamento, ad oggi, la prossima gara si giocherebbe.I negativi, come da protocollo, si sono allenati sia ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 ottobre 2020) "Una domenica da incubo".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', che punta gli occhi in casa. Nella giornata di ieri, dopo l'ennesimo ciclo di, sono stati individuati due nuovi calciatori e due nuovi membri dello staff positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai tesserati già risultati positivi e comunicati negli scorsi giorni. "Numeri preoccupanti, ma non abbastanza da garantire il rinvio della sfida di giovedì col". Per quello, bisognerà attendere il nuovi test in programma. Al momento, i rosanero hanno quattordici giocatori negativi (compresi i quattro ragazzi della Primavera convocati con la prima squadra). E da regolamento, ad oggi, la prossima gara si giocherebbe.I negativi, come da protocollo, si sono allenati sia ...

