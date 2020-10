Padoin svela |  «Conte arrabbiato? Nell’intervallo volava di tutto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Simone, ex calciatore della Juventus, hato alcuni retroscena sull’allora tecnico bianconero AntonioSimone, ex calciatore della Juventus, hato alcuni retroscena ai microfoni di Cronache di Spogliatoio sull’allora tecnico bianconero Antonio– «Da allenatore il discorso che ci fece quando mancavano quattro gare fu decisivo, ci disse di crederci perché il Milan era in difficoltà, l’impatto a livello motivazionale fu veramente pauroso. Capitava che volasse dia fine primo tempo quando non era soddisfatto». DISCOTECA – «Eravamo in tournée a Miami e ci aveva concesso la serata libera. Il giorno dopo saremmo ripartiti per l’Italia, ...