Lockdown, l'allarme di Gambrinus: -80% fatturato, un terzo dei dipendenti in cassa integrazione, se continua così tra 2 mesi si chiude. (Di lunedì 26 ottobre 2020) The owner of the historical caffe', Gambrinus, Antonio Sergio, in Naples, Italy, 26 October 2020. In his salons furnished in Art Nouveau style, with stuccoes and statues of the late nineteenth century,... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 26 ottobre 2020) The owner of the historical caffe',, Antonio Sergio, in Naples, Italy, 26 October 2020. In his salons furnished in Art Nouveau style, with stuccoes and statues of the late nineteenth century,...

Open_gol : L’allarme del capo del Cts in Francia: «Questa ondata è peggiore della prima: non tutti sono consapevoli». L’ipotes… - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA DI OGGI L'allarme in ascoltato del Cts: 'Milano doveva andare in lockdown da venerdì' [LEGGI… - Corriere : ?? È quello che tutti temono: un nuovo lockdown. Palazzo Chigi al momento lo esclude, ma all’interno dell’esecutivo… - giuseppas : L'allarme di Ricciardi: 'Le misure prese non sono sufficienti, servono lockdown veri' - EmilioBerettaF1 : L'allarme di Ricciardi: 'Le misure prese non sono sufficienti, servono lockdown veri' -