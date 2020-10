Live non è la D’Urso La Marchesa D’Aragona fa infuriare Barbara D’Urso (Di lunedì 26 ottobre 2020) A “Live non è la D’Urso” la Marchesa D’Aragona fa infuriare Barbara D’Urso: «Quello che succede qui lo decido io», poi il gesto inaspettato. Proprio sul finire della puntata di Live non è la D’Urso, un diverbio tra la D’Urso e la Marchesa per acclamazione personale, ha acceso gli animi. Nell’ultima parte si sarebbe dovuto parlare ancora una volta della Marchesa D’Aragona e delle sue reali origini. Nulla di diverso dalle altre volte, ci sarebbero state delle clip ma Barbara D’Urso è stata bloccata dalla Marchesa. Daniela Dal Secco ovvero Marchesa D’Aragona ha interrotto la D’Urso dicendo: «Non erano questi gli ... Leggi su people24.myblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) A “non è la D’Urso” laD’Aragona faD’Urso: «Quello che succede qui lo decido io», poi il gesto inaspettato. Proprio sul finire della puntata dinon è la D’Urso, un diverbio tra la D’Urso e laper acclamazione personale, ha acceso gli animi. Nell’ultima parte si sarebbe dovuto parlare ancora una volta dellaD’Aragona e delle sue reali origini. Nulla di diverso dalle altre volte, ci sarebbero state delle clip maD’Urso è stata bloccata dalla. Daniela Dal Secco ovveroD’Aragona ha interrotto la D’Urso dicendo: «Non erano questi gli ...

