Il mini lockdown, la Lega: 'Indennizzare palestre e piscine chiuse per le norme anti-covid' (Di martedì 27 ottobre 2020) Indennizzare le palestre, le piscine e gli impianti sportivi che saranno costretti a sospendere le attività a seguito delle nuove norme nazionali in materia di contenimento del Coronavirus. A chiedere ... Leggi su riminitoday (Di martedì 27 ottobre 2020)le, lee gli impisportivi che saranno costretti a sospendere le attività a seguito delle nuovenazionali in materia di contenimento del Coronavirus. A chiedere ...

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di #lunedi #26ottobre. In apertura le mosse del #governo per il ristoro dei settori… - stanzaselvaggia : Gli aggiustamenti del dpcm ogni tre giorni e le mezze misure centellinate sono terreno fertile per il contagio e l’… - LaStampa : Esperti inascoltati su chiusure alle 22 e mini lockdown: «Rischiamo 16.000 contagi al giorno e ospedali in tilt». - _missnaive : Una ha postato la drammatica foto-verità della piazza del paesello vuota in mini-lockdown alle otto di sera del 26… - frank_liucci : RT @riccardinouk: Ci sono 8.000 senza dimora a Roma, 50.000 in Italia. Il nuovo mini-lockdown con stazioni e luoghi pubblici chiusi, sarà t… -

Ultime Notizie dalla rete : mini lockdown Coronavirus, che cosa cambia con il mini lockdown Il Sole 24 ORE Il pub resta aperto contro il Dpcm e i clienti rispondono in massa: un altro disobbediente a Lignano

Sono sempre di più i gestori di bar e ristoranti che si ribellano al nuovo Dpcm. «Se proseguiamo così per molti settori non c'è futuro. Non possiamo pensare ...

Movida a Pisa, dieci sanzioni. E piazza dei Cavalieri piena fino a notte fonda

Pisa, l’ordinanza del sindaco rispettata per le Vettovaglie, ma dopo la mezzanotte la movida si sposta poco più in là in molti finiscono la serata senza mascherina ...

Sono sempre di più i gestori di bar e ristoranti che si ribellano al nuovo Dpcm. «Se proseguiamo così per molti settori non c'è futuro. Non possiamo pensare ...Pisa, l’ordinanza del sindaco rispettata per le Vettovaglie, ma dopo la mezzanotte la movida si sposta poco più in là in molti finiscono la serata senza mascherina ...