Il deputato della Lega che diffida la Rai dal mandare in onda Report e chiede la cancellazione dei video da Facebook (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella trasmissione di questa sera, Report prende in esame una vicenda che riguarderebbe la gestione dei test sierologici in Lombardia, parlando di presunte richieste al sindaco di Robbio (in provincia di Pavia) e agli altri sindaci della Lega di bloccarli. La trasmissione si chiede perché, mostrando anche alcuni messaggi che coinvolgerebbero i dirigenti del Carroccio interessati e mandando in onda anche un confronto tra il giornalista Giorgio Mottola e il parlamentare della Lega – nonché segretario della Lega Lombarda – Paolo Grimoldi. LEGGI ANCHE > Raffaele Sollecito diffida la Rai dalla trasmissione dell'intervista a Rudy Guede Paolo Grimoldi e la diffida alla Rai ...

