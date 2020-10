Facebook blocca una ricerca sugli algoritmi della pubblicità politica (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Facebook ha chiesto ai ricercatori della New York University (Nyu) di sospendere la loro raccolta dati sulle sue pratiche legate al targeting pubblicitario politico. La controversia coinvolge il progetto Ad Observatory della facoltà d’ingegneria della Nyu. A questo progetto partecipano oltre 6mila volontari che, tramite l’estensione del browser AdObserver, raccolgono i dati degli annunci politici mostrati su Facebook. Facebook però non ha apprezzato l’interessamento accademico e sostiene che il progetto violi i suoi termini di servizio. Al punto da aver accusato gli studiosi di utilizzare strumenti per effettuare lo scraping dei dati. “Gli ... Leggi su wired (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)ha chiesto aitoriNew York University (Nyu) di sospendere la loro raccolta dati sulle sue pratiche legate al targeting pubblicitario politico. La controversia coinvolge il progetto Ad Observatoryfacoltà d’ingegneriaNyu. A questo progetto partecipano oltre 6mila volontari che, tramite l’estensione del browser AdObserver, raccolgono i dati degli annunci politici mostrati superò non ha apprezzato l’interessamento accademico e sostiene che il progetto violi i suoi termini di servizio. Al punto da aver accusato gli studiosi di utilizzare strumenti per effettuare lo scraping dei dati. “Gli ...

Il social network è pronto addirittura a cambiare il suo codice per impedire agli ingegneri della New York University di fare luce sui meccanismi dietro agli annunci politici online Facebook ha ...

