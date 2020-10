Detto Fatto, Bianca Guaccero: “Ci sarà un bel refresh. Sto mettendo nel programma tutto quello che sento…” (Di lunedì 26 ottobre 2020) A partire da oggi, lunedì 26 ottobre 2020, su Rai 2, avrà inizio la nuova edizione di Detto Fatto, il factual show condotto da Bianca Guaccero e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La conduttrice e attrice pugliese condurrà il programma per il terzo anno consecutivo. La nona edizione di Detto Fatto andrà in onda dalle ore 14:55 alle ore 17:30 e, al fianco di Bianca Guaccero, nel cast fisso del programma, troveremo nuovamente Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi. Bianca Guaccero, intervistata da TvBlog, ha parlato delle novità di quest’edizione di Detto Fatto e non solo. Quali saranno ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) A partire da oggi, lunedì 26 ottobre 2020, su Rai 2, avrà inizio la nuova edizione di, il factual show condotto dae prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. La conduttrice e attrice pugliese condurrà ilper il terzo anno consecutivo. La nona edizione diandrà in onda dalle ore 14:55 alle ore 17:30 e, al fianco di, nel cast fisso del, troveremo nuovamente Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi., intervistata da TvBlog, ha parlato delle novità di quest’edizione die non solo. Quali saranno ...

