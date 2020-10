stanzaselvaggia : Il Covid sta rientrando prepotentemente nelle Rsa milanesi: Città di Bollate(53 ospiti su 55 col Covid), Nuovo Foco… - SkyTG24 : Covid #Roma, quattro arresti dopo disordini. Al vaglio altre posizioni - SkyTG24 : Covid Campania, altre proteste a #Napoli. DIRETTA - Italpress : Dopo Guagni altre due azzurre positive al Covid - CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: altre due azzurre positive a Coverciano Esito test di ieri, è il terzo caso nel ritiro della Nazionale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid altre

LaGuida.it

Continua la crescita dei contagi in provincia, ma 138 pazienti sono a casa Bonaccini: «Regioni poco ascoltate sulle nuove misure, ma ora serve unità» ...In un provvedimento atteso "a ore" ci sarà il primo rifinanziamento della cassa per coprire il 2020 e il ristoro per le attività (bar, ...