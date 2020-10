Costanza Caracciolo alla figlia nata in pieno lockdown | «Isabel | la nostra speranza»

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Abituata a condividere con i suoi 1.2 milioni di followers foto intime in quantità, molte delle quali dedicate agli amori della sua vita, ossia il marito Bobo Vieri e le loro due bambine, Costanza Caracciolo ha questa volta usato Instagram per parlare della situazione italiana, commentando le restrizioni imposte dal Governo, alla luce delle ultime misure messe in atto.

Tanti scendono in strada per protestare anche il web si trasforma in una pizza di scontro e confronto: caos su Costanza Caracciolo.Dopo il Dpcm e le proteste in città, la showgirl da un milione di follower invita tutti a mantenere la calma. Ma tra i commenti nasce la polemica ...