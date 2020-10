Coronavirus: Mattarella, ‘non chiudersi in se stessi per paura, serve comune impegno’ (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “La paura, comprensibile, può spingere a chiudersi in sestessi. Ma sappiamo che, al contrario, soltanto rafforzando il comue impegno, la sicurezza di ciascuno sarà più garantita”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a proposito dell’emergenza Coronavirus, in occasione della cerimonia al Quirinale per ‘I Giorni della ricerca’. L'articolo Coronavirus: Mattarella, ‘non chiudersi in se stessi per paura, serve comune impegno’ CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) – “La, comprensibile, può spingere ain se. Ma sappiamo che, al contrario, soltanto rafforzando il comue impegno, la sicurezza di ciascuno sarà più garantita”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, a proposito dell’emergenza, in occasione della cerimonia al Quirinale per ‘I Giorni della ricerca’. L'articolo, ‘nonin seperimpegno’ CalcioWeb.

