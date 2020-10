Coronavirus: Dpcm day after, in maggioranza tutti contro tutti su chiusure (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il giorno dopo è un tutti contro tutti. Matteo Renzi che attacca, il Pd che risponde a brutto muso, il M5S alle prese con le tensioni interne e l'ira verso gli alleati di maggioranza. Il Dpcm con la nuova stretta anti-Covid fa tremare il governo Conte, che intanto corre contro il tempo per varare il decreto coi ristori in fretta: la mission è il disco verde non più tardi di domani. Dovrà essere in Gazzetta ufficiale martedì, non un giorno di più, come assicurato ieri in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte nel tentativo, senz'altro complesso, di rassicurare le categorie maggiormente colpite dal provvedimento, quelle che lamentano di aver speso soldi su soldi per mettersi in ... Leggi su iltempo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Il giorno dopo è un. Matteo Renzi che attacca, il Pd che risponde a brutto muso, il M5S alle prese con le tensioni interne e l'ira verso gli alleati di. Ilcon la nuova stretta anti-Covid fa tremare il governo Conte, che intanto correil tempo per varare il decreto coi ristori in fretta: la mission è il disco verde non più tardi di domani. Dovrà essere in Gazzetta ufficiale martedì, non un giorno di più, come assicurato ieri in conferenza stampa dal premier Giuseppe Conte nel tentativo, senz'altro complesso, di rassicurare le categorie maggiormente colpite dal provvedimento, quelle che lamentano di aver speso soldi su soldi per mettersi in ...

Per questo motivo ho rappresentato, sia nella sede della Conferenza delle Regioni, sia nel confronto con il Governo, seri dubbi verso le chiusure di teatri e cinema, bar e ristoranti, palestre e ...

Coronavirus: Conte giovedì alle Camere su nuovo Dpcm

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte interverrà giovedì alle Camere per riferire sul nuovo Dpcm con le misure anti-Covid varato nella notte tra sabato e ...

