Coronavirus, Castelli: “Aiuti a fondo perduto doppi rispetto a quelli di giugno per chi è costretto a chiudere” (Di lunedì 26 ottobre 2020) I nuovi aiuti a fondo perduto che il governo si appresta a definire con il decreto “Ristori” potrà valere “fino al doppio di quanto già ricevuto dalle attività con perdite di fatturato in base alle misure del vecchio decreto Rilancio”. Lo ha spiegato la viceministra all’Economia, Laura Castelli: i ristori andranno “dal 100% al 200% di quanto, in base al calo del fatturato di aprile 2020, le aziende hanno ottenuto con il fondo perduto del decreto “Rilancio”. Il ristoro, conferma “arriverà con un bonifico automatico, direttamente dall’Agenzia delle Entrate, entro pochi giorni dall’approvazione del decreto ‘Ristori’, ed è rivolto a tutte quelle attività che, per le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) I nuovi aiuti ache il governo si appresta a definire con il decreto “Ristori” potrà valere “fino alo di quanto già ricevuto dalle attività con perdite di fatturato in base alle misure del vecchio decreto Rilancio”. Lo ha spiegato la viceministra all’Economia, Laura: i ristori andranno “dal 100% al 200% di quanto, in base al calo del fatturato di aprile 2020, le aziende hanno ottenuto con ildel decreto “Rilancio”. Il ristoro, conferma “arriverà con un bonifico automatico, direttamente dall’Agenzia delle Entrate, entro pochi giorni dall’approvazione del decreto ‘Ristori’, ed è rivolto a tutte quelle attività che, per le ...

