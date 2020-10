Conte: “Contro lo Shakthar bisogna aggredire. Non voglio vedere una squadra passiva” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domani, a Kiev, l’Inter di Conte affronterà lo Shakthar Donetsk in Europa League. Il tecnico nerazzurro ha presentato il match in conferenza stampa. A che punto è l’intesa tra Lautaro e Lukaku? “Hanno fatto dei miglioramenti straordinari e potranno ancora diventare più importanti per la squadra. Per paragonarli con altri a livello europeo occorre vincere, solo così puoi ritagliarti un posto importante in Europa”. Sulla partita di domani: “Loro sono molto forti, gran parte sono brasiliani molto tecnici e veloci. Serve grandissima attenzione, non per caso vinci a Madrid. Vogliamo fare una buona gara” Sulla partita di domani. “Penso che l’Inter stia riguadagnando una dimensione europea, grazie anche al bel percorso dello scorso anno che ci ha portato esperienza. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Domani, a Kiev, l’Inter diaffronterà loDonetsk in Europa League. Il tecnico nerazzurro ha presentato il match in conferenza stampa. A che punto è l’intesa tra Lautaro e Lukaku? “Hanno fatto dei miglioramenti straordinari e potranno ancora diventare più importanti per la. Per paragonarli con altri a livello europeo occorre vincere, solo così puoi ritagliarti un posto importante in Europa”. Sulla partita di domani: “Loro sono molto forti, gran parte sono brasiliani molto tecnici e veloci. Serve grandissima attenzione, non per caso vinci a Madrid. Vogliamo fare una buona gara” Sulla partita di domani. “Penso che l’Inter stia riguadagnando una dimensione europea, grazie anche al bel percorso dello scorso anno che ci ha portato esperienza. ...

