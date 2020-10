Bonucci, escluse lesioni ma la Champions è a rischio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Buone notizie in casa Juventus. Gli esami cui è stato sottoposto oggi Leonardo Bonucci, costretto a uscire ieri per infortunio durante il match con il Verona, non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. La sfida contro il Barcellona di mercoledì in Champions resta a rischio. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 ottobre 2020) Buone notizie in casa Juventus. Gli esami cui è stato sottoposto oggi Leonardo, costretto a uscire ieri per infortunio durante il match con il Verona, non hanno evidenziatomuscolari alla coscia destra, pertanto le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. La sfida contro il Barcellona di mercoledì inresta a

