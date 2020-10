Bianca Guaccero torna su Raidue con il nuovo format di “Detto Fatto”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Da oggi riparte il programma condotto sudaBrava, bella e simpatica:da oggi, lunedì 26 ottobre,alla conduzione di “Detto fatto“, che in questa edizione cambia. La trasmissione partirà alle 14.55 sulla seconda rete Rai. Cosa cambierà all’interno del programma? Lo ha spiegato la stessa conduttrice in un’intervista: “Vorrei che non fosse più un semplice susseguirsi di tutorial, mi piacerebbe mettere questo spazio a disposizione della gente: il tutorial può diventare uno strumento per aiutare il prossimo. Se qualcuno viene a raccontarci la sua storia, proviamo ad aiutarlo nel nostro piccolo.”. Il...