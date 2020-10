Addio Giovanni Bartoloni, capoufficio stampa del Lazio morto per Covid a 51 anni: maestro di garbo e comunicazione d’altri tempi (Di lunedì 26 ottobre 2020) “È una mia sensazione, eh, ma secondo me sta succedendo questo…”. E via col retroscena che puntualmente riuscivi a verificare parola per parola. Giovanni Bartoloni stava bene, eppure il Covid se l’è portato via domenica, dopo soli 10 giorni, a 51 anni, senza l’accenno di patologie pregresse, con un bimbo, una moglie e una madre disorientati che ora lo piangono. Bartoloni è stato forse uno degli ultimi esempi di comunicazione istituzionale vecchia maniera. Un maestro nel suo campo, uno che quando lo chiamavi per un chiarimento, un controllo, un “consiglio”, non ti lasciava mai a bocca asciutta e una notizia te la dava sempre. Certo, lui faceva il suo lavoro, e tu il tuo. E per questo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) “È una mia sensazione, eh, ma secondo me sta succedendo questo…”. E via col retroscena che puntualmente riuscivi a verificare parola per parola.stava bene, eppure ilse l’è portato via domenica, dopo soli 10 giorni, a 51, senza l’accenno di patologie pregresse, con un bimbo, una moglie e una madre disorientati che ora lo piangono.è stato forse uno degli ultimi esempi diistituzionale vecchia maniera. Unnel suo campo, uno che quando lo chiamavi per un chiarimento, un controllo, un “consiglio”, non ti lasciava mai a bocca asciutta e una notizia te la dava sempre. Certo, lui faceva il suo lavoro, e tu il tuo. E per questo il ...

Emanuele Lanfranchi, capo ufficio stampa della Regione Lazio, scrive sui propri canali social un lungo post in memoria di Giovanni Bartolini, morto ...

