A Napoli scoperte 5 varianti del Coronavirus: “Non è meno aggressivo e si replica in modo efficace” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Cinque varianti del nuovo coronaviurs sono state identificate in Italia e per la precisione a Napoli nel centro biotecnologie avanzate Ceinge. Una ricerca, finanziata dalla regione Campania, che ha appurato come non solo il virus non è meno aggressivo di quanto lo fosse all’inizio dell’anno, ma che grazie alle nuove varianti riesce a replicarsi in modo più efficace. Al momento per definirle mutazioni vere e proprie occorrono maggiori dati statistici. “Dai dati finora a nostra disposizione, basati su 246 genomi sequenziati da pazienti con Covid–19 emerge che esistono cinque varianti di virus“, ha sottolineato all’ANSA il responsabile ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cinquedel nuovo coronaviurs sono state identificate in Italia e per la precisione anel centro biotecnologie avanzate Ceinge. Una ricerca, finanziata dalla regione Campania, che ha appurato come non solo il virus non èdi quanto lo fosse all’inizio dell’anno, ma che grazie alle nuoveriesce arsi inpiù efficace. Al momento per definirle mutazioni vere e proprie occorrono maggiori dati statistici. “Dai dati finora a nostra disposizione, basati su 246 genomi sequenziati da pazienti con Covid–19 emerge che esistono cinquedi virus“, ha sottolineato all’ANSA il responsabile ...

