Verratti | “Chi capitano del Psg? Neymar ha un modo suo per esserlo ma Marquinhos è più adatto perché…”

Una vittoria netta in casa contro il Digione, il Paris Saint-Germain riprende la sua marcia in Ligue 1 merito di due doppiette, quella di Kean e quella di Mbappé. Ma la sfida di sabato sera è stata anche la prima, dopo un'assenza di qualche tempo, di Marquinhos, promosso, in questa stagione, capitano dei parigini. Con l'addio di Thiago Silva, infatti, la squadra di Tuchel si era ritrovata senza il proprio capitano con tanti calciatori che avrebbero potuto prendere il suo posto. Intervistato da DAZN, a dare il suo parere sulla scelta del nuovo leader "con la fascia" è stato il centrocampista italiano Marco Verratti.

