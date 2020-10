Tasso di contagiosità raddoppiato in 5 giorni Andreoni | ' Curva epidemica fuori controllo'

(Di domenica 25 ottobre 2020) è allarme per la continua crescita del del virus , passato in pochidal 7,5% di martedì 20 ottobre 2020 al 13.1% di oggi, domenica 25 ottobre 2020 . Unche si avvia, dunque, a roddoppiare ...

Ultime Notizie dalla rete : Tasso contagiosità

Il Messaggero

