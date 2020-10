Serie B, Cosenza-Lecce finisce 1-1 (Di domenica 25 ottobre 2020) Nell'unica partita domenicale della Serie B, per il rinvio di Cremonese-Brescia per un caso di Covid-19 tra le rondinelle, Cosenza e Lecce danno vita a un match pieno di occasioni e dal ritmo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Nell'unica partita domenicale dellaB, per il rinvio di Cremonese-Brescia per un caso di Covid-19 tra le rondinelle,danno vita a un match pieno di occasioni e dal ritmo ...

Fraboys69 : Cosenza, serie a nessuno - sportli26181512 : Cosenza-Lecce 1-1: a Coda risponde Gliozzi ma protagonisti sono i portieri: In una partita emozionante e piena di o… - sportli26181512 : Tante occasioni, un gol a testa: tra Cosenza e Lecce finisce in parità: Tante occasioni, un gol a testa: tra Cosenz… - FootballtipsNG : Serie B, Cosenza vs Lecce, RESULT: 1 - 1 - Ghanabettips : Serie B, Cosenza vs Lecce, RESULT: 1 - 1 -