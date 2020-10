Sekiro Game Of The Year Edition, un nuovo trailer per ricordarci dei boss con cui avremo nuovamente a che fare (Di domenica 25 ottobre 2020) Sekiro: Shadows Die Twice riceverà a breve una versione Game of the Year Edition e, per una volta, si tratta di una buona notizia anche per chi possiede già il gioco originale.Stando a quanto annunciato da Activision, la versione Game of the Year arriverà il prossimo 28 ottobre e includerà diverse aggiunte, le quali saranno completamente gratuite per tutti i possessori di Sekiro. Vi basterà scaricare un aggiornamento gratuito e la vostra copia sarà automaticamente aggiornata alla GOTY.Quali saranno queste migliorie? Stiamo parlando di nuove sfide con i boss, skin extra e, aggiunta decisamente interessante, una "specie" di multiplayer.Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 25 ottobre 2020): Shadows Die Twice riceverà a breve una versioneof thee, per una volta, si tratta di una buona notizia anche per chi possiede già il gioco originale.Stando a quanto annunciato da Activision, la versioneof thearriverà il prossimo 28 ottobre e includerà diverse aggiunte, le quali saranno completamente gratuite per tutti i possessori di. Vi basterà scaricare un aggiornamento gratuito e la vostra copia sarà automaticamente aggiornata alla GOTY.Quali saranno queste migliorie? Stiamo parlando di nuove sfide con i, skin extra e, aggiunta decisamente interessante, una "specie" di multiplayer.Leggi altro...

GameHugITA : RT @Eurogamer_it: #SekiroGOTY Edition, un nuovo trailer per ricordarci dei boss con cui avremo nuovamente a che fare. - Eurogamer_it : #SekiroGOTY Edition, un nuovo trailer per ricordarci dei boss con cui avremo nuovamente a che fare. - Multiplayerit : Sekiro: Shadow Dies Twice - Game of the Year Edition in arrivo con nuove modalità - zazoomblog : Sekiro: Shadows die Twice Game of the Year Edition in arrivo con alcune novità - #Sekiro: #Shadows #Twice #Edition - GamingToday4 : Sekiro: Shadow Dies Twice – Game of the Year Edition in arrivo con nuove modalità -