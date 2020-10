Ricciardi sulla seconda ondata: 'Molte regioni non hanno fatto ciò che dovevano' (Di domenica 25 ottobre 2020) Con un'intervista a 'Il Messaggero', il consigliere del ministro della Salute e professore di igiene alla Cattolica Walter Ricciardi spiega gli errori fatti nella gestione dell'epidemia: 'Molte ... Leggi su globalist (Di domenica 25 ottobre 2020) Con un'intervista a 'Il Messaggero', il consigliere del ministro della Salute e professore di igiene alla Cattolica Walterspiega gli errori fatti nella gestione dell'epidemia: '...

Open_gol : Il consigliere del Ministero della Salute insiste sulla soluzione dei lockdown mirati per evitare una chiusura nazi… - globalistIT : - andvaccaro : RT @Open_gol: Il consigliere del Ministero della Salute insiste sulla soluzione dei lockdown mirati per evitare una chiusura nazionale http… - pamelaamadeo : RT @Open_gol: Il consigliere del Ministero della Salute insiste sulla soluzione dei lockdown mirati per evitare una chiusura nazionale http… - nafarina24 : RT @Open_gol: Il consigliere del Ministero della Salute insiste sulla soluzione dei lockdown mirati per evitare una chiusura nazionale http… -