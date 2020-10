Quelle false certezze che finiscono nel piatto

Leggi su panorama

(Di domenica 25 ottobre 2020) Linee-guida, consigli nutrizionali, miti «salutistici», diete che bocciano o promuovono una serie di alimenti. Un pasticcio di informazioni su ciò che mangiamo in cui molto, troppo, è semplicemente sbagliato. Come sostiene nel suo ultimo saggio uno dei più autorevoli epidemiologi ed esperti di cibo, l'inglese Tim Spector.I seguaci dell'ortodossia alimentare, quelli per cui «solo chilometro zero, occhio sempre alle calorie, la carne fa male e il pesce fa bene, lo zucchero è il demonio e il sale pure, e poi tanta, tantissima acqua», troveranno forse indigesto l'ultimo saggio di Tim Spector, autorevole (e dispettoso) docente di epidemiologia genetica al King's College di Londra, che da diversi anni a a questa parte si diverte a smontare le nostrein tavola. O forse, dopo il primo disappunto, ne scopriranno il ...