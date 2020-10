Quanti sono davvero gli asintomatici (Di domenica 25 ottobre 2020) Guerra sui numeri, sulle cifre, sui dati. Ambiguità sui termini utilizzati, contraddizioni giornaliere sulla reale situazione epidemiologica in Italia e perfino ripetuti alterchi tra rinomati esperti e virologi. Nel frattempo, in attesa del nuovo “lockdown mascherato” contenuto nell’ennesimo Dpcm varato dal governo giallorosso, le decisioni politiche continuano a essere influenzate da un clima di sostanziale … InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 ottobre 2020) Guerra sui numeri, sulle cifre, sui dati. Ambiguità sui termini utilizzati, contraddizioni giornaliere sulla reale situazione epidemiologica in Italia e perfino ripetuti alterchi tra rinomati esperti e virologi. Nel frattempo, in attesa del nuovo “lockdown mascherato” contenuto nell’ennesimo Dpcm varato dal governo giallorosso, le decisioni politiche continuano a essere influenzate da un clima di sostanziale … InsideOver.

Rinaldi_euro : Il 19 maggio scorso un decreto ha stanziato 1.412Ml di euro per potenziare i reparti di terapia intensiva in tutt’I… - borghi_claudio : Mentre la gente fallisce quanti miliardi sono piovuti oggi dall'UE? Ah, in Svezia se la ridono di queste belle ri… - FicarraePicone : In Italia ci sono 3,5 milioni di persone senza connessione internet. Chissà quanti di questi potrebbero essere leo… - IvoAyrton : RT @markorusso69: Ma è da #fatequalcosista chiedere all’opposizione , di creare un centro studi , che chiarisca , su perplessità su Covid,… - LykanLA : Ma che domande del cavolo stan facendo i seminatori di discordie al Conte Beppo? Ma qualcuno gli chiede quanti mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti sono Covid, quanti sono davvero gli asintomatici? Tra Palù e Burioni chi ha ragione QuiFinanza Partite di calcio dentro stadi vuoti, chiuse piscine e palestre. Ecco gli sport che si potranno praticare

Il decreto che andrà in vigore lunedì pone delle ulteriori limitazioni all’attività sportiva di dilettanti ed amatori. E niente sci fino a quando gli impianti di risalita non torneranno sicuri ...

Pensioni, il governo taglia gli assegni: chi ci rimette e quanti soldi perde

Proviamo a fare il conto. Ci sono 100 miliardi stanziati con i vari decreti cura Italia, Rilancio e Agosto, 40 miliardi di manovra e 37 del Mes. Al ...

Il decreto che andrà in vigore lunedì pone delle ulteriori limitazioni all’attività sportiva di dilettanti ed amatori. E niente sci fino a quando gli impianti di risalita non torneranno sicuri ...Proviamo a fare il conto. Ci sono 100 miliardi stanziati con i vari decreti cura Italia, Rilancio e Agosto, 40 miliardi di manovra e 37 del Mes. Al ...