Milan-Roma, Fonseca: "Dzeko vs Ibra? Non c'è solo Zlatan. Smalling out, ecco chi gioca"

Parola a Paulo Fonseca. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della Roma, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, in programma lunedì sera a San Siro: dal confronto tra Edin Dzeko e Zlatan Ibrahimovic, agli obiettivi della compagine giallorossa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Dzeko e Ibra sono due giocatori importantissimi, ma non voglio fare paragoni non lavorando tutti i giorni con Ibrahimovic. Posso dire quanto Dzeko sia importante per noi. Sono due calciatori che giocano nella stessa posizione, con caratteristiche simili. Per me conta che Dzeko sia un grande giocatore, che sta bene e che è motivato. Zlatan è sicuramente un grande professionista, altrimenti non potrebbe giocare ..."

