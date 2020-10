LIVE F1, DIRETTA GP Portogallo 2020: Hamilton fa 92 davanti a Bottas e Verstappen! Leclerc 4°, Vettel 10° (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI Portogallo 15.49 Si chiude qui, dunque, il GP del Portogallo. Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per tutte le analisi, le cronache e le dichiarazioni dei protagonisti da Portimao! 15.47 La Mercedes piazza l’ennesima doppietta in questo 2020 dominato mentre Verstappen conquista un terzo posto come sempre da “primo degli altri”. Bene Leclerc quarto, mentre Vettel riesce a entrare in zona punti. Hamilton con questi 26 punti chiude i conti in classifica generale. 15.45 Hamilton ENTRA NELLA LEGGENDA CON LA VITTORIA NUMERO 92 9⃣2⃣ race wins!@LewisHamilton rewrites the #F1 history ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA L’ORDINE DI ARRIVO DEL GP DI15.49 Si chiude qui, dunque, il GP del. Grazie per la cortese attenzione, ma rimanete con noi per tutte le analisi, le cronache e le dichiarazioni dei protagonisti da Portimao! 15.47 La Mercedes piazza l’ennesima doppietta in questodominato mentre Verstappen conquista un terzo posto come sempre da “primo degli altri”. Benequarto, mentreriesce a entrare in zona punti.con questi 26 punti chiude i conti in classifica generale. 15.45ENTRA NELLA LEGGENDA CON LA VITTORIA NUMERO 92 9⃣2⃣ race wins!@Lewisrewrites the #F1 history ...

