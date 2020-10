Jonathan Franzen. Manca poco all’ora X (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono tornati nelle piazze i ragazzi di Fridays For Future e, anche se imbavagliati con le mascherine anti-Covid, non hanno perso la loro energia. Come sempre esortano a gran voce i governi del mondo a cambiare le politiche per il clima, ricordando che non esiste un pianeta B in cui rifugiarsi. Il loro entusiasmo è contagioso e ogni volta che li vedo combattere per il nostro futuro penso che la battaglia non è persa. Non c’è più tempo per salvare il pianeta Ma dopo aver letto il saggio di Jonathan Franzen, E se smettessimo di fingere?Ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica (Einaudi), il cuore mi è diventato piccolo piccolo e ho cominciato a vacillare. Lo scrittore da anni partecipa in prima persona al grande dibattito sull’inquinamento globale e continua a lottare anche ... Leggi su iodonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Sono tornati nelle piazze i ragazzi di Fridays For Future e, anche se imbavagliati con le mascherine anti-Covid, non hanno perso la loro energia. Come sempre esortano a gran voce i governi del mondo a cambiare le politiche per il clima, ricordando che non esiste un pianeta B in cui rifugiarsi. Il loro entusiasmo è contagioso e ogni volta che li vedo combattere per il nostro futuro penso che la battaglia non è persa. Non c’è più tempo per salvare il pianeta Ma dopo aver letto il saggio di, E se smettessimo di fingere?Ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica (Einaudi), il cuore mi è diventato piccolo piccolo e ho cominciato a vacillare. Lo scrittore da anni partecipa in prima persona al grande dibattito sull’inquinamento globale e continua a lottare anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Franzen Jonathan Franzen, una scrittura veloce come le fiamme | il manifesto Il Manifesto Oroscopo e libri: Acquario - Fantascienza e cyberpunk

Una cosa è certa: i nati sotto il segno dell'Acquario non si lasceranno mai coinvolgere da un noioso romanzo di formazione o da una romanticissima storia d'amore! Sono alla ricerca di una nuova vision ...

Franzen Vs Greta: biodiversità o clima?

Per Jonathan Franzen sembra chiaro: stiamo buttando via risorse anche economiche per tentare di salvare un processo inarrestabile.

