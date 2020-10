F1, la Ferrari è in crescita: passi in avanti di Maranello nelle ultime gare. E nel 2021… (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo tempo immemore la Ferrari termina un weekend di gara con il sorriso. Non solo sono state portate entrambe le vetture in zona punti, ma Charles Leclerc ha concluso al 4° posto, ottenendo uno dei migliori risultati stagionali. Il monegasco si è dimostrato indiscutibilmente il pilota più vicino ai tre tenori del 2020, al secolo Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen. Lo testimonia il fatto che nella giornata odierna, il ventitreenne del Principato sia stato l’unico, a parte i tre citati, a chiudere la gara a pieni giri. D’accordo, una rondine non fa primavera, ma in seno alla Scuderia di Maranello si ha l’impressione che i progressi stavolta siano tangibili e reali. Verosimilmente è finalmente stata presa la direzione giusta nello sviluppo della disgraziata SF1000. In effetti nel mese di luglio, ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo tempo immemore latermina un weekend di gara con il sorriso. Non solo sono state portate entrambe le vetture in zona punti, ma Charles Leclerc ha concluso al 4° posto, ottenendo uno dei migliori risultati stagionali. Il monegasco si è dimostrato indiscutibilmente il pilota più vicino ai tre tenori del 2020, al secolo Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen. Lo testimonia il fatto che nella giornata odierna, il ventitreenne del Principato sia stato l’unico, a parte i tre citati, a chiudere la gara a pieni giri. D’accordo, una rondine non fa primavera, ma in seno alla Scuderia disi ha l’impressione che i progressi stavolta siano tangibili e reali. Verosimilmente è finalmente stata presa la direzione giusta nello sviluppo della disgraziata SF1000. In effetti nel mese di luglio, ...

OA_Sport : F1, la Ferrari è in crescita: passi in avanti di Maranello nelle ultime gare. E nel 2021… - FrederickSeb : @alex85ferrari @paoli596 L'Aston Martin avrà una W11 ridisegnata ma la base sarà quella. Un pilota che sfrutta alla… - thelastcornerit : Lewis Hamilton scrive 92: vittoria e record a Portimao! Ferrari in crescita - - paolo78350349 : #GPPortugal con la vittoria di #oggi #Hamilton diventa il pilota di sempre per le sue 92 #vittorie. Un #bottas rem… - FabRubronegro : Quarto posto dignitosissimo bravo Charles, Ferrari in crescita #PortugueseGP -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari crescita F1, la Ferrari è in crescita: passi in avanti di Maranello nelle ultime gare. E nel 2021… OA Sport F1 GP Portogallo, leggenda Hamilton: 92 vittorie in F.1! Ferrari, Leclerc è 4°

Storica vittoria dell’inglese della Mercedes che supera Schumacher e diventa a Portimao il pilota più vincente della storia della F.1. Bottas e Verstappen sul podio davanti alla Ferrari del monegasco ...

GP Portogallo F1: la Ferrari può essere soddisfatta con Leclerc. Non con Vettel

Dopo le incoraggianti prove libere e le ottime qualifiche, si sarebbe dovuto attendere la gara per capire davvero se gli aggiornamenti portati in pista questa settimana avrebbero funzionato. La rispos ...

Storica vittoria dell’inglese della Mercedes che supera Schumacher e diventa a Portimao il pilota più vincente della storia della F.1. Bottas e Verstappen sul podio davanti alla Ferrari del monegasco ...Dopo le incoraggianti prove libere e le ottime qualifiche, si sarebbe dovuto attendere la gara per capire davvero se gli aggiornamenti portati in pista questa settimana avrebbero funzionato. La rispos ...