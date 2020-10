Ex Miss Italia: “Farei il GF Vip ma non con Signorini: è un falso” (Di domenica 25 ottobre 2020) Nadia Bengala è stata eletta Miss Italia nel 1988 (è stata la prima reginetta a trionfare tramite televoto) e recentemente è stata intervistata da Mattia Pagliarulo per Dagospia. “Negli anni 90’ e nei primi anni del duemila ero spesso in televisione invitata come ospite ed opinionista, a parlare di svariati temi. Da quando è iniziata l’epoca dei reality show ho iniziato a rifiutare certi inviti da salotti televisivi perché sapevo benissimo che si dibatteva di cose finte ed inventate e non mi andava; da lì ho iniziato a perdere il giro ed hanno iniziato a chiamarmi e coinvolgermi sempre meno. È un cane che si morde la coda, meno ti vedono in tv e meno ti chiamano ed invitano. Io sono un’attrice ma non mi hanno mai fatto fare fiction o film tv…forse perché non ho ... Leggi su biccy (Di domenica 25 ottobre 2020) Nadia Bengala è stata elettanel 1988 (è stata la prima reginetta a trionfare tramite televoto) e recentemente è stata intervistata da Mattia Pagliarulo per Dagospia. “Negli anni 90’ e nei primi anni del duemila ero spesso in televisione invitata come ospite ed opinionista, a parlare di svariati temi. Da quando è iniziata l’epoca dei reality show ho iniziato a rifiutare certi inviti da salotti televisivi perché sapevo benissimo che si dibatteva di cose finte ed inventate e non mi andava; da lì ho iniziato a perdere il giro ed hanno iniziato a chiamarmi e coinvolgermi sempre meno. È un cane che si morde la coda, meno ti vedono in tv e meno ti chiamano ed invitano. Io sono un’attrice ma non mi hanno mai fatto fare fiction o film tv…forse perché non ho ...

Ultime Notizie dalla rete : Miss Italia Miss Italia approda per la prima volta a Scandiano Bologna 2000 Lavoro per Agente Di Commercio Alcamo

Nadia Bengala, confessione piccante dell'ex Miss Italia sui ragazzini: "Sì, ci provano. E non nego che..."

Nadia Bengala , la prima Miss Italia eletta per votazione del pubblico da casa fu incoronata da Fabrizio Frizzi il 3 settembre 198. Dopo ...

