Covid – Pascucci | Chiusura alle 18 uccide le attività

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020)18le attività – “Chiudere le attività18 equivale adrle”. Così in una nota Alessio, coordinatore nazionale di Italia in Comune. “Abbiamo passato mesi a fare appelli affinché le nostre scuole fossero potenziate in termini tecnologici in vista di una eventuale ripartenza della Didattica a Distanza. Perché nessuno se ne è preoccupato? Come mai tutta l’attenzione è stata sui banchi? Come mai su tutto il comparto del turismo e della cultura si è stati fermi? Perché non si sono ideate nuove forme di aiuto per le nuove povertà?”, osserva. “In questi mesi il ...