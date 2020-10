Conte sul nuovo DPCM 25 ottobre: “Misure più restrittive per evitare lockdown generalizzato. Non possiamo permettercelo” (Di domenica 25 ottobre 2020) All’ora del pranzo domenicale il Premier Giuseppe Conte ha tenuto la conferenza stampa per spiegare il nuovo DPCM che è stato firmato stamattina e sta già facendo molto discutere. Il Presidente del Consiglio ha esordito: Gli ultimi dati epidemiologici non ci possono lasciare indifferenti, l’analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita, la diffusione del contagio e lo stress che ne consegue sul Sistema Sanitario Nazionale hanno raggiunto livelli preoccupanti. L’indice RT ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L’elevato numero di persone positive al Covid ieri ha sfiorato i 20mila. Questo rende difficoltose le operazioni di tracciamento. Poi ha spiegato: Il governo ha l’obiettivo di tenere sotto controllo la curva epidemiologica: solo in questo modo è possibile gestire ... Leggi su blogo (Di domenica 25 ottobre 2020) All’ora del pranzo domenicale il Premier Giuseppeha tenuto la conferenza stampa per spiegare ilche è stato firmato stamattina e sta già facendo molto discutere. Il Presidente del Consiglio ha esordito: Gli ultimi dati epidemiologici non ci possono lasciare indifferenti, l’analisi della curva epidemiologica segnala una rapida crescita, la diffusione del contagio e lo stress che ne consegue sul Sistema Sanitario Nazionale hanno raggiunto livelli preoccupanti. L’indice RT ha raggiunto la soglia critica di 1,5. L’elevato numero di persone positive al Covid ieri ha sfiorato i 20mila. Questo rende difficoltose le operazioni di tracciamento. Poi ha spiegato: Il governo ha l’obiettivo di tenere sotto controllo la curva epidemiologica: solo in questo modo è possibile gestire ...

