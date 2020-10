(Di domenica 25 ottobre 2020) Quasi un déja-vu, con poche varianti, per l'annuncio di uncon misure ancor più restrittive per cercare di arginare la seconda ondata di epidemia. Appena una settimana dopo l'ultima stretta,...

RaiNews : Conte illustra il nuovo #Dpcm #coronavirus - Affaritaliani : Covid Conte illustra il nuovo dpcm: 'Ecco tutte le misure' - Virus1979C : RT @La7tv: Il Presidente Conte illustra le nuove misure previste dal #Dpcm che rimarranno in vigore fino al 24 novembre: 'Bar, gelaterie, p… - Lunadargento5 : - SpazioInter : Conte illustra il nuovo Dpcm: bar e ristoranti chiusi alle 18, chiuse palestre e centri scommesse. Previsti aiuti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte illustra

Il Messaggero

(LaPresse) - Il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa ha illustrato il nuovo Dpcm con le misure per contenere la pandemia. "Bisogna scongiurare un secondo lockdown generalizzato, che il Paese ...Ha detto ancora il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo Dpcm. "In questo modo chi sarà costretto a sospende o rallentare le ...