Barcellona | rabbia Busquets | “Var aiuta a non sbagliare ma difficile accettare certe decisioni contro di noi”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo le parole didi Koeman, in casaparla anche il centrocampista Sergiotra i protagonisti del Clasicoil Real Madrid perso dai blaugrana per 1-3. Come riporta Marca, il calciatore dei catalani ha fatto riferimento alleverse del Var, soprattutto quella del rigore a favore dei blancos che, di fatto, ha indirizzato la partita.: "punito duramente. Var spessodi noi"caption id="attachment 1041915" align="alignnone" width="768" Messi (getty images)/caption"Nel primo tempo la partita è stata equilibrata, nel secondo ci siamo sentiti a nostro agio e abbiamo creato azione pericolose", ha detto. "Purtroppo un calcio di rigore ha ...

