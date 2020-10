Trema ancora la terra ad Enna: due scosse registrate in poche ore (Di sabato 24 ottobre 2020) ancora una scossa nella provincia di Enna, il territorio era già stato colpito poche ore prima da un’altra scossa che ha allertato i cittadini e le autorità competenti. Torna a Tremare la Sicilia, con due scosse registrate a Troina, in provincia di Enna, a poche ore di distanza tra il 23 ed il 24 di ottobre. La prima scossa avvertita è stata registrata con una magnitudo pari a 2.3 della scala Richter, la seconda invece, registrata qualche ora dopo, ha raggiunto una magnitudo di 3.1, sempre della scala Richter. L’epicentro in entrambi i casi come detto è stato localizzato presso Troina, e nessun danno a persone o cose è stato ulteriormente riportato. LEGGI ANCHE >>> Forte ... Leggi su chenews (Di sabato 24 ottobre 2020)una scossa nella provincia di, il territorio era già stato colpitoore prima da un’altra scossa che ha allertato i cittadini e le autorità competenti. Torna are la Sicilia, con duea Troina, in provincia di, aore di distanza tra il 23 ed il 24 di ottobre. La prima scossa avvertita è stata registrata con una magnitudo pari a 2.3 della scala Richter, la seconda invece, registrata qualche ora dopo, ha raggiunto una magnitudo di 3.1, sempre della scala Richter. L’epicentro in entrambi i casi come detto è stato localizzato presso Troina, e nessun danno a persone o cose è stato ulteriormente riportato. LEGGI ANCHE >>> Forte ...

lukeskywalker75 : @IlBomma Come ho già scritto ad altri, forse si vuole evitare ciò che è successo a Brescia e soprattutto Bergamo. S… - __only_angel__ : A ME TREMA ANCORA IL CULO NON SO VOI GOLDEN IS COMING - truefeminist29 : RT @haroldsunn: Tra pochi giorni saranno 5 anni da questo meraviglioso momento. Mi trema ancora il culo al pensiero, ricordo perfettamente… - haroldsunn : Tra pochi giorni saranno 5 anni da questo meraviglioso momento. Mi trema ancora il culo al pensiero, ricordo perfet… - fleurgrenade : il cuore è ancora un po’ in subbuglio... trema tutto questo trenino.. ma non deraglia!! Che forza .. lo ammiro... è… -

Ultime Notizie dalla rete : Trema ancora Trema ancora la terra ad Enna: due scosse registrate in poche... CheNews.it Bersagliere contagiato Squadra in isolamento

Rugby, il giocatore positivo al Covid dopo un controllo nei giorni scorsi. Scattano i tamponi a tutti gli atleti ed anche allo staff della società ...

Polemiche su Fico a pranzo in spiaggia fra bagnanti senza mascherina. Lui replica: "Sono sereno, regole rispettate"

Il presidente della Camera fotografato a Posillipo in una situazione conviviale con la compagna e pochi amici. L'immagine, dall'effetto straniante, ...

Rugby, il giocatore positivo al Covid dopo un controllo nei giorni scorsi. Scattano i tamponi a tutti gli atleti ed anche allo staff della società ...Il presidente della Camera fotografato a Posillipo in una situazione conviviale con la compagna e pochi amici. L'immagine, dall'effetto straniante, ...